Notte di San Lorenzo a Riparbella: trekking astronomico e pappardelle al cinghiale

Sabato 9 agosto con Green Riders Experience

Riparbella: In occasione della magica Notte di San Lorenzo, l’associazione Green Riders Experience organizza un’escursione al tramonto, tra i sentieri profumati della macchia mediterranea, in attesa delle stelle cadenti più attese dell’anno: le Perseidi.

I partecipanti cammineranno accompagnati dal silenzio del bosco e dalla luce dorata del crepuscolo, fino a raggiungere un punto panoramico da cui inizierà l’osservazione guidata del cielo notturno. In cielo brillerà anche la Luna crescente, che renderà il paesaggio ancora più suggestivo. Con l’aiuto dell’astrofilo Gianluca Beccani e un telescopio professionale collegato ad un maxi-schermo, il gruppo potrà osservare stelle, costellazioni e pianeti, e scoprire insieme le leggende legate alle stelle cadenti. Sarà un viaggio tra scienza e mito, tra storie antiche e meraviglia moderna.

Il percorso è ad anello, di circa 10 km, con un dislivello di 280 m. I primi 6 km sono in salita graduale, seguiti da una comoda discesa su strada bianca. Il livello è “Semplice”, è sufficiente avere un minimo di abitudine a camminare. L’evento è aperto anche agli amici a quattro zampe (al guinzaglio).

Al termine del trekking, il gruppo sarà accolto in una caratteristica struttura locale per una cena che celebra le tradizioni culinarie di Riparbella. Il piatto forte saranno le Pappardelle al Cinghiale alla Riparbellina, preparate secondo la ricetta tradizionale tramandata dalle storiche cuoche del paese.

Per venire incontro alle diverse esigenze alimentari, saranno disponibili anche deliziose opzioni vegane, vegetariane e senza glutine, preparate con ingredienti freschi e locali.

Il programma

• Ore 19:00 – Ritrovo alla sede di Green Riders Experience a Riparbella (Loc. Il Giardino).

• Ore 19:30 – Partenza

• Ore 21:00/21:30 circa – Arrivo alla struttura ospitante Antipasto e cena tipica toscana: antipasto servito con vino bianco del territorio, cena con primo, dolce, vino e caffè

• Ore 22:30 – Inizio dell'osservazione astronomica guidata

• Ore 01:00/01:30 – Rientro alle auto e conclusione dell'evento.

Prenotazione obbligatoria cliccando sul sito https://toscana-riparbella.greenridersexperience.com/ oppure chiamando il numero 333 169 1023