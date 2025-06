Notte di San Giovanni tra riti, musica e cinema

Terramara incanta Casale Origlio

San Donato: Una serata tra antichi riti contadini, natura e cinema d’autore quella andata in scena martedì 24 giugno a Casale Origlio, per il secondo appuntamento di Terramara – Festival di cinema e folklore. In tanti hanno partecipato alla Passeggiata di San Giovanni, escursione guidata dall’antropologo Lorenzo Grimaldi (cooperativa Le Orme) e da Paolo Nardini dell’Archivio delle Tradizioni Popolari della Maremma. Un viaggio tra leggende, simboli e paesaggi nel cuore della campagna maremmana, nel solstizio d’estate. Poi la Cena sul prato, tra sapori bio e vini de LaSelva, accompagnata dalla musica dal vivo de Le Chi, duo fiorentino che ha reinterpretato i canti popolari toscani in chiave contemporanea. A chiudere la serata, la proiezione del documentario Cose che accadono sulla Terra di Michele Cinque, vincitore al Festival dei Popoli. Una storia di resistenza e convivenza con l’ambiente tra i monti della Tolfa. Terramara si conferma così un festival che intreccia cinema, territorio e memoria popolare.

Prossima tappa: 17 luglio a Le Caprarecce, Talamone

Terramara è un progetto di Agape ODV e Progetto Chinino, con il patrocinio e il contributo del Comune di Orbetello, e il sostegno di Mediateca Digitale della Maremma, Gitav, LaSelva, Banca Tema, Clorofilla Film Festival e Oca Bianca.

Direzione artistica: Filippo Cerri

Direzione organizzativa e comunicazione: Simone Ferrini - Ørtica Video Grafica

Contatti stampa:

info@associazioneagapeonlus.it |

Instagram: https://www.instagram.com/terramarafestival/