Notte di maltempo. Il Consorzio Bonifica impegnato nella vigilanza sui corsi d'acqua

Grosseto: Non è stata una notte drammatica come in altre parti della Toscana, ma anche in Maremma e nel Senese ci sono state precipitazioni importanti che hanno impegnato il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud in un’attenta vigilanza sui corsi d’acqua.





Il reticolo in gestione ha retto bene e non ci sono state criticità. Alcuni corsi d’acqua hanno registrato innalzamenti dei livelli o modeste piene, come il Sovata e il Bruna nel nord della piana grossetana e, l’Orcia e l’Arbia (in foto nella zona di Pianella), ingrossati dalle piogge del Chianti che hanno raggiunto i 50 millimetri. Cb6 continuerà a vigilare anche nelle prossime ore, finché la situazione non sarà tornata alla normalità.