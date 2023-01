Notte di lavoro intensa nei pronto soccorso dei vari ospedali maremmani

Grosseto: Per i servizi di emergenza urgenza 118 della Asl Toscana sud est e i Pronto Soccorso dei vari ospedali è stata una notte di lavoro intensa. A Pitigliano sono state ricoverati nella notte due giovani per eccesso di alcol, poi dimessi, e due minori che dopo la mezzanotte sono caduti dal motorino sempre a Pitigliano. Uno dei due, in codice 1, è stato poi trasportato all'ospedale di Grosseto.

All'ospedale Misericordia di Grosseto si registrano inoltre tre accessi per intossicazione acuta da alcol. Alle 3.23 a Grosseto in via Mozambico c'è stato un incendio in una abitazione. Un minore e la madre sono stati ricoverati in ospedale per intossicazione da fumo in codice 1 e il padre in codice 2.

Alle 02.56 a Follonica una persona è stata soccorsa a seguito di una rissa davanti ad un locale. All'ospedale di Orbetello è stata ricoverata una persona in codice 1 a seguito di una caduta a Capalbio alle ore 3.49. Alle ore 04.29 a Montemerano un uomo si è ferito ad un braccio e trasportato prima all'ospedale di Pitigliano e poi a quello di Grosseto.