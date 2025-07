Notte del flamenco a Istia d’Ombrone con il Festival Music & Wine

La Pro Loco poi offre la degustazione dei vini del territorio

Istia d'Ombrone: Come già promesso dall’Associazione Amici del Quartetto, la trentacinquesima edizione del Festival internazionale Music & Wine entra nel vivo con un evento di rilievo internazionale e di quelli ai quali risulta difficile saper rinunciare, come quello di sabato 2 agosto alle 21,15 sul sagrato della chiesa di Istia d’Ombrone dove saranno protagonisti il flamenco e tutta la magia della musica della Spagna. A salire sul palcoscenico naturale della piazzetta della frazione grossetana toccherà infatti al famoso chitarrista Carlos Piñana, uno degli esponenti più importanti della chitarra flamenca mondiale che, accompagnato dal percussionista italiano Paolo Monaldi proporrà lo spettacolo “De al Raíz a Alma” facendo rivivere tutte le emozioni ritmiche e melodiche tipiche della musica spagnola. Nato a Cartagena nella regione della Murcia nel 1976, Carlos Piñana è considerato uno dei più eccellenti interpreti internazionali nel suo genere. Appartiene a una famiglia di grande tradizione flamenca, essendo nipote di D. Antonio Piñana cantaor, uno dei principali esponenti de los Cantes Mineros, e figlio del chitarrista Antonio Piñana. Carlos ha vissuto e respirato flamenco fin dall’infanzia: infatti il suo primo insegnante di chitarra è stato suo padre, che ha contribuito fin dall’inizio al suo sviluppo come chitarrista. Nel 1990 poi ha iniziato lo studio della chitarra classica presso il Conservatorio di Musica di Cartagena, continuando a coltivare allo stesso tempo anche il Flamenco. Ha vinto numerosi concorsi: il primo premio nel 1996 a il “Bordón Minero, al Festival Internacional del Cante de las Minas, nel ’98 il Premio Nazionale di chitarra da concerto “Ramon Montoya”, nel Festival de Arte Flamenco de Córdoba ed il primo premio “Sabicas” nel Festival Nacional de Jóvenes Flamencos de Calasparra; ha vinto inoltre il premio assegnato dal quotidiano la Opiniòn di Murcia. Nel 2001 la Fondazione Emma Egea gli ha assegnato il premio “Alumbre 2001” per la sua dedizione ed attività artistica. Piñana si esibisce regolarmente in ogni parte del mondo ed ha all’attivo l’incisione di numerosi CD, oltre a frequenti registrazioni radiotelevisive internazionali. Ad accompagnarlo in questa straordinaria performance il bravissimo percussionista romano Paolo Monaldi, anch’esso un grandissimo esperto della ritmica flamenca e con un’intensa attività musicale presso le più prestigiose compagnie di danza, oltre a far parte dell’Orchestra Marmediterra del maestro De Filippo. Una gustosa occasione dunque per immergersi sia nei “sapori” della musica spagnola che in quelli, tutti locali, dei migliori vini del territorio. Infatti al termine dello spettacolo la Pro Loco di Istia d’Ombrone, coorganizzatore dell’evento, offrirà ai presenti una gradita degustazione. Lo spettacolo è ad ingresso gratuito senza necessità di prenotazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Festival www.musicwinefestival.it o via Whatsapp (al numero 333 9905662) o tramite email (amiquart@gmail.com).