Notte del 14 agosto: modifiche alla circolazione del traffico

In occasione dello spettacolo pirotecnico del 14 agosto, con ordinanza n. 408 del 07/08/2025 sono previste modifiche alla circolazione nella zona centrale limitrofa al pennello a mare di viale Carducci

Follonica: Tutto pronto per celebrare il Ferragosto a Follonica e come ogni anno sono previste modifiche alla circolazione del traffico al fine di consentire il corretto svolgimento dello spettacolo pirotecnico che avrà luogo giovedì 14 agosto dalle ore 23.30 sul Lungomare Carducci, sul pennello perpendicolare all’asse di spiaggia, alla foce del torrente Gora delle Ferriere.

Con ordinanza n. 408 del 7 agosto 2025 sono previste le seguenti modifiche alla circolazione:

1) modifica del transito e della sosta dei veicoli con le modalità e nelle vie sotto descritte:

a) istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 16.00 del 14 agosto 2025 fino alle ore 01.00 del 15 agosto 2025, nelle strade sotto elencate:

- viale Carducci;

- via Trento tratto compreso fra via Carducci e via Giacomelli;

- via Fiume tratto compreso fra via Carducci e via Giacomelli;

- via Gorizia tratto compreso fra via Carducci e via Giacomelli;

- via Giacomelli tratto compreso fra via Gorizia e via Carducci;

- via Vespucci;

b) istituzione del divieto di transito a tutti i veicoli, compresi i veicoli al servizio delle persone invalide, nei seguenti tratti viari dalle ore 21.00 del 14 agosto 2025 fino alle ore 01.00 del 15/08/2025 comunque fino al termine della manifestazione:

- Lungomare Carducci;

- Via Vespucci;

- nella Zona Traffico Limitato di Via Fratti e di Via Zara istituendo il doppio senso di circolazione in via Fratti e Zara per consentire l’uscita dei veicoli dalla zona a traffico limitato;

- Via Albereta tratto compreso fra via Giacomelli e piazza XXV Aprile;

- Via Giacomelli dall’intersezione con Via Gorizia fino al Ponte della Petraia;

- via Trento tratto compreso fra via Carducci e via Giacomelli;

- via Fiume tratto compreso fra via Carducci e via Giacomelli;

- via Gorizia tratto compreso fra via Carducci e via Giacomelli;

- chiusura al transito veicolare delle uscite ed accessi a piazza XXV Aprile ad eccezione di quello su via Albereta dove è consentita la svolta a destra per uscire dall’area di sosta di piazza XXV Aprile e procedere su via Albereta fino a via Giacomelli istituendi fatto il doppio senso di circolazione nel tratto di strada compreso fra l’uscita di piazza XXV Aprile e via Giacomelli;

2) modifica della circolazione e della sosta dei pedoni sulle strade e marciapiedi adiacenti all’area dove si svolge lo spettacolo pirotecnico durante lo spettacolo stesso per motivi di sicurezza.

Inoltre, si ricorda la chiusura dei seguenti tratti di arenile:

- spiaggia compresa tra l’inizio del Bagno La Conchiglia ad Ovest e Via Goito ad Est durante lo svolgimento dello spettacolo Pirotecnico dalle ore 19:00 del 14.08.2025 sino a termine della manifestazione. L’accesso sarà consentito solo ai clienti dei ristoranti ricadenti su tale area;

- spiaggia compresa tra Via Gorizia e il Pennello in Dx idraulica del Torrente Pietraia dalle ore 06:00 del 14.08.2025 sino a termine delle operazioni di bonifiche, permettendo l’accesso solo al personale e mezzi di sicurezza e Pirotecnica Morsani.

Si raccomanda massima collaborazione nel rispettare i divieti e le prescrizioni imposte per l’incolumità pubblica, seguendo scrupolosamente le indicazioni del personale in servizio.



