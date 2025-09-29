Grosseto: Questo venerdì alle ore 21:30 in occasione della Notte dedicata all'Osservazione Internazionale della Luna promossa da (InOMN) "International Observe the Moon Night"; l'Osservatorio "meteo permettendo" aprirà al pubblico proiettando in alta risoluzione al maxi schermo le immagini in diretta della Luna mentre in giardino saranno posizionati telescopi sia per l'osservazione visuale sia per il fotografico; sarà infatti possibile (ai visitatori dotati delle proprie reflex) scattare foto dal telescopio ottimizzato per l'astrofotografia posto all'ingresso della struttura.

Nel team promotore della InOMN rientrano la NASA e altre importanti istituzioni scientifiche tra le quali l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e l'Unione Astrofili Italiani (UAI) della quale l'AMSA è la Delegazione più antica d'Italia.

I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione scrivendo ad amsa.grosseto@gmail.com