Notte astronomica al Museo di Storia Naturale della Maremma

Grosseto: Al Museo di Storia Naturale della Maremma è tutto pronto per vivere una “serata astronomica” da non perdere con la guida degli esperti astrofili di Amsa, l’Associazione maremmana studi astronomici “Galileo Galilei”, e con l’aiuto di potenti telescopi. L’appuntamento con “Stelle dimenticate: donne in astronomia” è per venerdì 21 aprile dalle ore 21. E la serata proseguirà fino a mezzanotte.

Il programma prevede alle ore 21:00 una conferenza nelle sale del Museo con una relatrice d’eccezione, l’astrofisica Silvia Giomi, già operatrice al Planetario di Firenze e all’Osservatorio polifunzionale del Chianti gestito dall’Università di Firenze. Finché alle ore 22:00 arriverà il momento di osservare il cielo e le meraviglie della volta celeste con potenti telescopi: sarà una notte magica, rincorrendo con lo sguardo stelle doppie, ammassi stellari, galassie lontane e tutti gli oggetti più brillanti e visibili nel cielo notturno primaverile.

“Stelle dimenticate: donne in astronomia” è un evento organizzato da Maremmagica in collaborazione con AMSA, la più antica delegazione territoriale dell’Unione astrofili italiani.

Il costo di partecipazione è di 10 euro (incluso il biglietto d’ingresso al museo).

È richiesta la prenotazione: segreteria@museonaturalemaremma.it - 0564 488571