Notte al Museo, "Asteroidi: una sfida per l'umanità"

Grosseto: Giovedì alle ore 21 torna la notte al Museo di Storia Naturale della Maremma; avremo come relatore il nostro socio storico Michele Machetti, informatico e sistemista Linux formatosi presso la facoltà di astronomia dell'Università di Bologna.

"Asteroidi: una sfida per l'umanità"

Gli asteroidi: minaccia o risorsa? Impatto o opportunità? Esploreremo il rischio di collisione con asteroidi come 2024YR4, senza catastrofismi ma con un occhio alla realtà. Vedremo come la comunità scientifica internazionale si sta preparando a questa sfida, tra monitoraggio costante e tecnologie di difesa planetaria. Ma parleremo anche del potenziale di questi corpi celesti come fonte di risorse per il futuro dell'umanità.

Meteo permettendo seguiranno le osservazioni della volta celeste.

Per info e prenotazioni contattare il Museo a segreteria@museoaturalemaremma.it / 0564 488571