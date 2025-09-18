“Note di Stelle”, concerto in memoria di Lorenzo e Giuseppe Niccolini

Sabato 20 settembre alle ore 21.00 alle Ferriere l’evento promosso da Aman, chiesa cristiana La Base e IPF

Follonica: Sabato 20 settembre 2025, alle ore 21.00, il Teatro all’aperto “Le Ferriere” ospiterà la terza edizione di "Note di Stelle", il concerto nato nel 2023 per ricordare Lorenzo Niccolini, scomparso il 9 settembre 2022. La serata, a ingresso gratuito, sarà quest’anno dedicata anche a Giuseppe Niccolini, padre di Lorenzo, venuto a mancare lo scorso febbraio, e vuole essere un omaggio sentito a entrambi.

L’iniziativa, ad ingresso gratuito, è promossa da Aman associazione culturale, chiesa cristiana La Base e IPF associazione di volontariato, con l’obiettivo di trasformare il linguaggio della musica in un’occasione di memoria e condivisione.

A salire sul palco sarà il gruppo A.S.A.F – As Soon As Faith, formato da musicisti e coristi che presenteranno brani originali composti da alcuni membri della band. Il loro repertorio nasce dall’incontro tra diverse influenze musicali, con sonorità che spaziano dal soul al funky fino al pop, creando atmosfere calde e coinvolgenti.

Ad arricchire la serata contribuiranno tre ospiti speciali: il pianista e tastierista Alessio Buccella, il batterista Francesco Giomi e il contrabbassista Riccardo Boldrini, musicisti che porteranno sul palco la loro esperienza e sensibilità artistica.

“Note di Stelle” si propone come molto più di un concerto: è un momento di ricordo e vicinanza, un appuntamento che unisce la forza della musica al desiderio di mantenere viva la memoria di Lorenzo e Giuseppe Niccolini, sotto il cielo di settembre.



