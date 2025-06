Note di cinema e leggende maremmane: il Parco si anima

Un omaggio a Morricone e Rota con l'Orchestra Sinfonica e lo spettacolo su Tiburzi e Puccini animano le serate di giugno.

Alberese: La grande musica dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto torna, domenica 22 giugno alle 21, al Granaio lorenese di Spergolaia (Alberese, Grosseto). Prosegue, infatti, la rassegna “Parco aperto” con un concerto dal titolo “Omaggio a Morricone e Rota”: la formazione grossetana, diretta dal maestro Maurizio Colasanti, apre con il concerto al Parco della Maremma la stagione estiva e lo farà con un repertorio interamente dedicato alla musica dei due grandi compositori italiani, che hanno fatto la storia del cinema.

Il programma prevede un omaggio a Ennio Morricone, con le inconfondibili melodie di uno dei più importanti, prolifici e influenti compositori cinematografici nella storia della musica, con un catalogo che vede musiche per più di 470 film e serie tv, oltre a opere di musica contemporanea e un rilevante ruolo di arrangiatore. Ospite Susanna Rigacci, soprano ben noto al pubblico internazionale per le sue interpretazioni in vocalizzo dei brani delle colonne sonore dei film di Sergio Leone, scritte e dirette da Ennio Morricone. A condurre il concerto sarà, appunto, Colasanti, direttore d'orchestra e compositore teatino la cui lunga e prestigiosa carriera è costellata di studi, collaborazioni e riconoscimenti importanti. A concludere la serata, gli archi dell'Orchestra "Città di Grosseto" eseguiranno un brano di Benjamin Britten, compositore inglese dal precocissimo talento musicale, intelligenza compositiva e freschezza inventiva. Musicista aperto agli influssi più eterogenei, da Stravinskij a Hindemith a Berg, dalla musica antica inglese all’opera romantica italiana, nel 1934 diresse lui stesso la prima esecuzione pubblica della sua "Simple Symphony" con grande successo di pubblico e di critica.

Il biglietto, al costo di 10 euro più diritti di prevendita, è acquistabile su VivaTicket, alla Tabaccheria Stolzi di via Roma 58 a Grosseto e nella sede di concerto. Per informazioni è possibile chiamare il numero 333 5372994

Sull’itinerario A6, che permette di immergersi nella natura della Maremma, sabato 28 giugno, alle 18, Confine Zero presenta “La ballata di Tiburzi e Puccini” (foto 1). Con la regia di Guido Targhetti, la drammaturgia di Francesco Tozzi, le musiche di David Vegni, l’organizzazione di Chiara Benicchi, Targhetti e Tozzi portano in scena le storie del noto brigante Tiburzi, ma anche le vicende che hanno legato Giacomo Puccini alla Maremma.





Uomo passionale, di forte temperamento e con uno spirito romantico, Puccini ha saputo trasferire queste sue caratteristiche nelle sue opere. Era un artista proiettato al futuro, un appassionato cacciatore che, spesso, sceglieva la Maremma come suo territorio di caccia. Vi arrivò per la prima volta invitato dal barone Collacchioni di Capalbio, se ne innamorò, decise di comprare una casa e la scelta cadde sulla Torre della Tagliata, dove scrisse la prima stesura della “Tosca”. E lavorando un po’ di fantasia, Confine Zero si immagina l’incontro (in realtà impossibile, poiché Puccini arrivò in Maremma dopo l’uccisione del Brigante) tra il musicista e un altro personaggio leggendario, simbolo della Maremma di fine Ottocento: Domenico Tiburzi. Un incontro-scontro rappresentato in questa “ballata”, accompagnata dalla filarmonica del cantastorie Davide Vegni, per uno spettacolo che unisce la semplicità all’ostinata passione per la libertà.

“La ballata di Tiburzi e Puccini” rientra tra le iniziative di promozione 2025 “Festa dei parchi ed estate nei parchi” della Regione Toscana. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria scrivendo a booking@parco-maremma.it.

Per assistere allo spettacolo, il ritrovo è previsto alle 17.45 al Centro visite di Alberese, in via del Bersagliere 7/9; da lì una guida accompagnerà i partecipanti sull’itinerario A6 con un percorso breve e di facile percorrenza.

La rassegna “Parco aperto” prosegue, il 4 luglio, con un nuovo concerto dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto dal titolo “Serata notturna”, l’11 luglio, con la conferenza del climatologo Luca Mercalli e il 16 luglio, lo spettacolo “Donne a Parlamento” della compagnia Teatro Studio.

Sono, inoltre, in programma anche trekking e passeggiate nella riserva naturale: i dettagli sono consultabili sul sito del Parco.

Tutti gli appuntamenti in calendario al Parco della Maremma sono riportati su www.parco-maremma.it; per informazioni o eventuali cambi di orario o data è possibile scrivere a booking@parco-maremma.it.