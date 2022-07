“Note d'estate”, Orchestra sinfonica con Vivace nella Chiesa San Francesco

Domenica 17 luglio il concerto dell'ensemble insieme con la formazione giovanile



Grosseto: Il ciclo di concerti “Note d'estate” organizzato dall’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” prosegue con un appuntamento speciale: domenica 17 luglio alle ore 21 infatti l'ensemble si esibirà nella Chiesa di San Francesco di Grosseto insieme con l'orchestra giovanile “Vivace”. A dirigere le due formazioni sarà Massimo Merone, con Luca Giuliani e Jennifer Piazza al clarinetto e Emanuele De Luca al violino. Il programma prevede l'esecuzione di brani di Telemann e Beethoven. L'ingresso al concerto è a offerta libera.





L'Orchestra giovanile “Vivace” si esibirà poi anche il giorno successivo, lunedì 18 luglio alle ore 21.15, nella Villa Granducale di Alberese, con lo stesso programma, sempre con Merone alla direzione e gli stessi musicisti.

Massimo Merone, direttore d’orchestra, di coro e violinista, ha concluso gli studi violinistici al Conservatorio “Cherubini” di Firenze e si è perfezionato alla Scuola di musica di Fiesole, all’Accademia musicale Chigiana di Siena e alla Scuola di musica internazionale del Trio di Trieste; inoltre nel 2014 ha conseguito (con il massimo dei voti e la lode) il diploma di secondo livello in violino barocco al Conservatorio “Maderna” di Cesena, il titolo di Direzione d’orchestra al Conservatorio “Cherubini” di Firenze (sempre con il massimo dei voti) e il diploma di perfezionamento in Direzione d’orchestra all’Accademia europea di Vicenza. Dal 2000 è il primo dei secondi violini nell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” della quale è componente sin dalla fondazione e che dirige in varie occasioni.