Nostra figlia Asia, di mesi 19-Distrofia Miotonica

Ciao. Mi chiamo Giuseppe Biaggioli. Operaio metalmeccanico, oggi costretto alla Legge 104, per seguire tutte le cure di nostra figlia Asia. Nata prematura, il 17 marzo 2022, a sole 24 settimane e 4 giorni, appena 32 cm e 740 gr di peso. Dopo essere stata rianimata alla nascita, è stata trasferita d'urgenza, presso il Policlinico le Scotte di Siena. Una lunghissima permanenza. Ben 232 giorni e in tutto questo periodo, la nostra piccola guerriera ha subito numerose problematiche. Tra queste: emorragia celebrare; operazione al cuore, 4 volte agli occhi; displasia polmonare; difficoltà nella deglutizione e come se non bastasse, a settembre gli è stata diagnosticata una malattia rara, la "Distrofia miotonica tipo1" o sindrome di Steinert.

Oggi Asia ha 19 mesi, ancora non cammina, non parla, non mangia ne cibi solidi e ne troppo liquidi e dopo le sue dimissioni dall'ospedale, il 4 novembre 2022, ha iniziato un lungo percorso di riabilitazione. 4 giorni a settimana di attività motoria, di logopedia e di psicomotricità e regolarmente, almeno una volta al mese, la portiamo allo Stella Maris di Pisa e a Siena, per i relativi controlli. A dire dei Medici si potrà verificare e capire se l'emorragia non ha danneggiato il suo cervello, solo nei primi 3 anni di Vita.

Inoltre la malattia rara rimane, per cui sarà solo il tempo a darci una risposta. In tutto questo periodo abbiamo finito i nostri risparmi, trovandoci spesso in difficoltà e ricorrendo a prestiti di amici. Non abbiamo avuto neppure la soddisfazione di comprare qualcosa di nuovo alla nostra piccola principessa. Tutto regalatoci dalle associazioni.

Non chiediamo i miracoli, ma solo e soltanto il vostro aiuto, per affrontare al meglio le continue spese necessarie alle sue cure.

Grazie Asia

Fai una donazione per Asia cliccando qui