Nonni e nipoti: come difendersi dalle truffe on line e non solo 25 ottobre 2023

25 ottobre 2023 175

175 Stampa

Redazione

Anap di Confartigianato Imprese Grosseto organizza un incontro su come difendersi dalle truffe digitali e altri reati Grosseto: Venerdì 27 ottobre ore 9.30 c/o la sede dell’associazione in via Monte Rosa 26/F Grosseto. Anap di Confartigianato Imprese Grosseto organizza un incontro su come difendersi dalle truffe digitali e altri reati, compiuti spesso a danno delle persone più fragili, come gli anziani. “L’iniziativa punta – commenta Roberto Malfetti presidente Anap Grosseto – a sensibilizzare la popolazione sul tema della sicurezza, fornendo informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati.” Durante l’incontro la sovrintendete Dott.ssa Marta Luchetta ed Enzo Mantovani della Polizia postale di Grosseto forniranno poche semplici regole per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine in casa, per strada, sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet. L’incontro è rivolto a tutti ed è a ingresso libero. Seguici





