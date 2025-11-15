Nonna Marisa compie 100 anni

Nonna Marisa ha spento cento candeline circondata dall’affetto dei suoi familiari e anche l’amministrazione comunale di Orbetello, con la presenza di Maddalena Ottali, ha manifestato la vicinanza di tutta la comunità lagunare.

Orbetello: Marisa Piccini è la madre di Massimo e Maurizio Vichi, quest’ultimo professore in pensione che ha insegnato a molte generazioni di ragazze e ragazzi del territorio.

Marisa, che ha dedicato la vita alla sua famiglia, ha compiuto 100 anni ed è stata festeggiata dai figli, dai nipoti, Livia e Cosimo, e da tutta la comunità, in rappresentanza della quale era presente l’assessore Ottali.

«A Marisa - dice Ottali - ho portato la vicinanza dell’amministrazione e di tutta la nostra comunità. Marisa è una donna eccezionale a cui sono molto affezionata, una donna capace, di grande intelligenza e cultura. Marisa porta ancora con sé la memoria delle nostre radici, una persona che ha saputo affrontare le difficoltà senza perdere la dolcezza e la sua profonda umanità. Per quanto mi riguarda ho avuto il piacere e l’onore di conoscerla intimamente, instaurando con lei un legame inteso e duraturo che mi ha veramente toccata nell’anima».

«Ringraziamo inoltre la cooperativa Uscita di Sicurezza - conclude l'assessore - per l’ottima gestione della residenza per anziani, di cui la stessa Marisa è ospite»



