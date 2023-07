“Non voglio crescere mai”: al Manciano street music festival Bobo Rondelli

Venerdì 21 luglio, alle 21.30, concerto al parco “Giuseppe Mazzini”. Biglietti acquistabili direttamente all'entrata del festival dalle ore 19 o sul sito della manifestazione

Manciano: Con i suoi più grandi successi arriva domani, venerdì 21 luglio, sul palco del Manciano Street music festival, Bobo Rondelli, il cantautore livornese che continua a coniugare poesia e prosa, risate con malinconia. Si chiama "Non voglio crescere mai", lo spettacolo che Rondelli propone, alle 21.30 al parco "Mazzini", per la seconda serata "on stage" della kermesse musicale organizzata dall'associazione culturale "Diego Chiti", che dopo la tre giorni di musica in strada e il concerto di Irene Grandi offre un altro concerto di grande qualità, che vedrà l'artista, accompagnato da Claudio Laucci al piano e alle tastiere, Simone “Bimbo” Soldani alla chitarra e Simone Padovani alle percussioni, ripercorre il suo viaggio musicale attraverso i suoi “ciuchi di battaglia”, come lui stesso ama definire i testi più conosciuti e amati dal pubblico, insieme a nuove canzoni e a una selezione di brani che hanno fatto la storia della musica italiana.

“Noi amici ci troviamo, ci scoliamo mezzo bar; poi ci parliamo delle cose incomprensibili e i pensieri metafisici ci portano lontano, sopra i cieli in fondo al mare in mezzo al blu”, ha spiegato Rondelli, che con la sua arte accompagnerà il pubblico in un concerto imperdibile.

Bobo Rondelli. Il cantautore livornese, spinto da sempre a dare tutto al suo pubblico, a sviscerare le sue emozioni senza filtri, senza concessioni alla pubblica morale, è sempre stato il peggior manager di se stesso ma allo stesso tempo considerato da pubblico, critica e colleghi uno dei più importanti cantautori del nostro tempo. A Manciano arriva in compagnia di tre musicisti d'eccezione: “Finalmente dopo tanto tempo - ha commentato Rondelli- si torna a suonare con tre cari vecchi amici, canzoni di una vita e nuove con la voglia di portare risate e malinconia, all around the world!”.

Il Manciano street music festival. Per tutta la durata della manifestazione nell’area concerto di piazza Mazzini saranno in funzione bar e punto di ristoro. I biglietti possono essere acquistati la sera stessa dello spettacolo, nell'area concerti, che apre alle 19. Il Manciano street music festival è realizzato con il patrocinio e contributo del Comune di Manciano, Assessorato al turismo e con il contributo di Banca Tema, Fondazione CRF e Terme di Saturnia Natural Destination.

Per informazioni e per acquistare i biglietti, al costo di 10 euro per il concerto di Bobo Rondelli e 15 euro per lo spettacolo "Le mie canzoni altrui" di Neri Marcorè, che chiuderà il festival sabato 22 luglio, è possibile visitare il sito www.mancianostreetmusicfestival.it