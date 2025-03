Cultura Non ci resta che ridere, oggi terzo appuntamento 2 marzo 2025

Grosseto: Prosegue la rassegna Non ci resta che ridere 2025 al Teatro degli Industri con uno strepitoso successo di pubblico che ha obbligato il direttore artistico Fabio Cicaloni a raddoppiare il terzo appuntamento, inizialmente previsto con una sola replica. Oggi, domenica 2 marzo sarà infatti la volta della compagnia grossetana La Barcaccia, diretta da Eduardo Vozzi, che in pochi giorni di prevendita aveva già registrato il tutto esaurito nella replica delle 17,00. Con lo spettacolo "Rumori fuori scena“ salgono sul palco: Cristina Mazzi, Riccardo Pieri, Katia Fini, Andrea Strati, Chiara Faenzi, Carlo Urbano, Ciro Sbrulli, Simona Di Mattia e Cesare Nigrelli. La trama di questo classico della comicità contemporanea propone la storia di una compagnia teatrale alle prese con uno spettacolo dalle prove alle repliche, maturando relazioni e dinamiche tra gli attori che, con il passare del tempo, portano lo spettacolo a collassare su se stesso, mostrando un‘opera di teatro nel teatro divertente e scoppiettante. Due le repliche alle 17,00 e alle 21,00 e pochissimi i posti rimasti in prevendita all‘edicola La Pace (accanto alla chiesa del Sacro cuore) o in vendita direttamente a teatro alle 16,00 e alle 20,00. Seguici



