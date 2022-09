Sport Non c’è pace per l'Unione sportiva Grosseto: ceduta la società biancorossa 7 settembre 2022

Gianni Mancini Salvatore Guida, dovrebbe essere il nuovo patron, con Mussi direttore sportivo

Grosseto: Colpo di scena all'Us Grosseto. Piove sul bagnato in casa biancorossa. Dopo la batosta subita ad opera del Poggibonsi nella prima del campionato di serie D, a breve va in scena un altro evento negativo. Nicola Di Matteo sembrerebbe non essere più il proprietario dell'Us Grosseto. E' stato lo stesso ex patron ad annunciarlo: “Ho venduto, il Grosseto.” Salvatore Guida dovrebbe essere il nuovo proprietario con Mussi direttore sportivo". Dopo aver acquisito il 100% delle quote del DBM, la holding proprietaria del Grosseto al 90%, Nicola Di Matteo con un blitz avrebbe venduto la società unionista. La conferma è stata data dall'ormai ex proprietario del Grosseto. Nuovo patron dovrebbe essere il romano Salvatore Guida. Situazione quanto mai caotica per il Grifone biancorosso alla vigilia del secondo appuntamento di campionato. La tifoseria è in fermento, al Grosseto occorrono immediati rinforzi, è impensabile affrontare il campionato con così pochi acquisti e oltretutto avendo nella rosa diversi giovani protagonisti della recente Coppa Passalacqua. La neo, nuova proprietà deve intervenire subito e bene.

