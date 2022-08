Nominato il mossiere del Palio di Castel del Piano

Castel del Piano: «Sarà nuovamente Andrea Calamassi il mossiere individuato dall’Amministrazione Comunale per gestire la mossa del Palio di settembre» inizia così la nota provenitene dall’amministrazione comunale di Castel del Piano che comunica di aver confermato la designazione fatta per il Palio Straordinario di Maggio.



«Calamassi, presidente dell’Associazione Cavallai, è un mossiere che negli ultimi anni si sta affermando in vari importanti pali - si legge nella nota - e ha dimostrato già a maggio di avere un’ottima capacità nella gestione della piazza e di momenti non sempre semplici.

Con Andrea si è creato un ottimo feeling, le nostre strade si sono incontrate nel 2019 e causa la sospensione di due anni il progetto di portarlo a Castel del Piano si è realizzato solo questo maggio, ma da quel momento abbiamo avuto la certezza che la sua scelta ben si coniuga con la nostra festa. Conoscenza del mondo dei cavalli, grandi competenze tecniche e doti diplomatiche hanno fatto sì che a maggio tutto sia andato per il meglio e questo ci fa ben sperare per settembre” Commentano i delegati al Palio Carlo Pulcini e Luca Salvadori.

Come sempre ci aspettiamo una mossa impegnativa che come ogni volta ci terrà con il fiato sospeso. Gli accorgimenti avuti negli ultimi anni, ci stanno dando certezze in termini di sicurezza e di corretta esecuzione. Anche per settembre stiamo lavorando assieme agli uffici comunali per predisporre tutto al meglio e farci trovare preparati per i gironi delle corse, infatti è bene ricordarlo oltre alla corsa del palio dell’8 settembre, si tengono le batterie di selezione il 6 settembre e il 7 settembre torna il Memorial Gastone Pioli che si va ad aggiungere alle 2 prove del Palio» conclude la nota.

(foto repertorio Daniele Badini)