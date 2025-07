“Nomadic”: Telmo Pievani e Gianni Maroccolo presentano il loro Canto per la biodiversità al Parco della Maremma

Il 27 luglio, il filosofo Telmo Pievani e il musicista Gianni Maroccolo porteranno a “Parco aperto” uno spettacolo tra arte e scienza. Il 31 luglio andrà in scena la prima del Teatro nel bicchiere Festival XIV. Nelle foto di Guido Mencari un momento dello spettacolo "Nomadic" e del Teatro del Bicchiere.

Alberese: Un inno alla diversità, anzi, alla biodiversità è quello che domenica 27 luglio, alle 21.30, Telmo Pievani e Gianni Maroccolo porteranno negli spazi esterni del Centro visite di via del Bersagliere 7/9 (Alberese, Grosseto). Lo spettacolo “Nomadic – Canto per la biodiversità” è realizzato da Ad Arte Spettacoli per la rassegna “Parco aperto”, che quest’anno arricchisce il suo calendario per celebrare i cinquant’anni del Parco della Maremma. L’appuntamento successivo è per giovedì 31 luglio, quando nell’incredibile paesaggio dell’itinerario faunistico A6 andrà in scena “Dedica”, la prima del Teatro nel bicchiere Festival XIV.

In un momento storico segnato dalle crisi migratorie, “Nomadic – Canto per la biodiversità” esplora le rotte migratorie umane e animali con empatia e profondità, ponendoci di fronte alla realtà che tutti i popoli della Terra hanno una radice comune e invitando a superare le barriere mentali e fisiche che abbiamo eretto. Attraverso le musiche di C.S.I., Philip Glass, Litfiba, Claudio Rocchi, Marlene Kuntz, Gianni Maroccolo, PGR e Franco Battiato, questo spettacolo rappresenta un’esperienza inedita e immersiva che lascia spazio alla riflessione e alla scoperta, un ponte tra arte e scienza che conferma come queste due sfere possano unirsi per comunicare temi complessi in modo accessibile e coinvolgente. Uno spettacolo unico, che arriva in un periodo storico cruciale, ponendosi come fonte di intrattenimento, divulgazione e ispirazione, a ricordare l’importanza di guardare al nostro passato migratorio comune per affrontare le sfide del presente e del futuro con una nuova prospettiva, fondata sulla connessione e sul rispetto reciproco tra tutte le forme di vita. “Nomadic – Canto per la biodiversità” è un potente invito a riconoscere e celebrare la diversità come nostra più grande ricchezza e fonte di resilienza. Con la direzione musicale di Gianni Maroccolo e i testi e la voce narrante di Telmo Pievani, lo spettacolo vedrà la partecipazione di Angela Baraldi (voce), Andrea Chimenti (voce e chitarra), Antonio Aiazzi (tastiere, fisarmonica e piano), Simone Beneventi (vibrafono e percussioni) e Simone Filippi (voce, percussioni, electronics). Regia e light design a cura di Mariano De Tassis con Vladimir Jagodic sound engineer. A completamento, le illustrazioni di Marco Cazzato ed i video in animazione di Michele Bernardi. Lo spettacolo è presentato da National Biodiversity Future Center e Imarts.

Telmo Pievani è un filosofo specializzato in evoluzione. Professore ordinario di Filosofia delle scienze biologiche, Bioetica e Divulgazione naturalistica all’Università di Padova, quest’anno è stato uno dei protagonisti delle tracce della prima prova dell’esame di Maturità con il brano "Un quarto d’era (geologica) di celebrità”. Nel 2022 ha vinto il Premio Chatwin per la letteratura di viaggio. Nel febbraio 2024, la International Astronomical Union gli ha dedicato un asteroide.

Nato a Manciano (Grosseto), Gianni Maroccolo è un bassista, compositore e produttore discografico noto per il suo contributo fondamentale alla scena rock indipendente italiana. Ha partecipato alla fondazione di Litfiba e C.S.I., e ha collaborato con numerosi artisti del panorama nazionale e internazionale. Tra le band che ha prodotto spiccano i CCCP, i Timoria, la Bandabardò ed i Marlene Kuntz.

I biglietti per lo spettacolo di Telmo Pievani e Gianni Maroccolo si possono acquistare al costo di 25 euro (più 1,50 euro di prevendita) sul sito www.ticketone.it oppure su https://centrovisite.adarte.18tickets.it/

Parco aperto” continua giovedì 31 luglio alle 18 (ritrovo con la guida al centro visite di Alberese) con la prima assoluta del Teatro nel bicchiere Festival XIV "TransHUMANza partitura per corpi e visioni". Negli incredibili spazi dell’itinerario faunistico A6 è in programma “Dedica” di e con Sara Sguotti, danzatrice premio UBU 2024, con le musiche di Pierpaolo Vacca. Lo spettacolo è prodotto da Cango, centro di rilevante interesse per la danza “Virgilio Sieni”.

“Dedica” è un progetto che si sviluppa dall'invito a instaurare un dialogo autentico con uno spazio fisico e un suono unico, esclusivo e irripetibile. Ogni volta, la struttura dell’opera è profondamente influenzata e modellata dall’ambiente in cui prende vita, trasformandosi in una partitura che si lascia guidare dall’architettura dello spazio stesso. L’incontro con il luogo, il pubblico e il suono genera un’atmosfera carica di significato, una sorta di rituale magico in cui l’intimità diventa il veicolo per una riflessione profonda e personale. Lo spazio si trasforma in un contenitore di emozioni e percezioni, che invita il pubblico a partecipare ad un dialogo privato e collettivo al tempo stesso. Il progetto diventa così una dedica a noi stessi, una celebrazione del nostro percorso di adattamento continuo, spesso inevitabile, ma capace di generare un piacere sottile e profondo.

Per partecipare a “Dedica” è necessario prenotarsi scrivendo a booking@parco-maremma.it. Il costo del biglietto è 20 euro. Il luogo dello spettacolo, al quale si assiste seduti su panche, si raggiunge a piedi dal Centro visite di via del Bersagliere 7/9 (Alberese, Grosseto). Il percorso per arrivare sull’itinerario faunistico A6 è breve (15 minuti circa) e di facile percorrenza.

Gli eventi di “Parco aperto” proseguono venerdì 1° agosto con “Rileggere Darwin”, conferenza del matematico e saggista Piergiorgio Odifreddi. Martedì 12 agosto omaggio a Fabrizio De André con lo spettacolo di teatro-canzone “Non è la rosa, non è il tulipano” a cura del Teatro dello Sbaglio. Sono, inoltre, in programma anche trekking e passeggiate: i dettagli sono consultabili sul sito del Parco della Maremma. Tutti gli appuntamenti di “Parco aperto”, certificati Ecoevents da Legambiente, sono a basso impatto ambientale.

Per informazioni sugli eventi ed eventuali cambi di programma visitare il sito https://parco-maremma.it/.

