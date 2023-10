Noleggio golf car per strutture alberghiere ed eventi: conosci tutti i vantaggi?

Perché camminare, quando si può preferire un trasporto con… stile? Siamo qui per parlarvi dei vantaggi del noleggio golf car per strutture alberghiere: un modo innovativo per trasportare gli ospiti, così da rendere piacevole e indimenticabile la loro permanenza in hotel.



C’è un motivo per cui le golf car sono così amate: stiamo parlando di veicoli ecologici e silenziosi, ideali per spostarsi in ampie aree come resort, campi da golf e spiagge. Vediamo tutti i vantaggi del noleggio golf car per strutture alberghiere (ma anche per gli eventi).

Un’esperienza indimenticabile

Compatte, di qualità, confortevoli: con il noleggio di golf car, le strutture alberghiere offrono un servizio che rende indimenticabile il soggiorno dei propri clienti. Sì, il noleggio aggiunge un tocco di lusso e comodità all’esperienza, ma non solo: di fatto, rende facile per gli ospiti raggiungere le diverse aree dell’hotel, come la piscina, o ancora il ristorante, la spiaggia stessa.

C’è un ulteriore fattore da considerare, ovvero il check-in e il check-out. Con una golf car, possiamo proporre agli ospiti di trasportare i bagagli senza la minima fatica né lo stress di dover trascinare le valigie. In questo modo, gli ospiti si sentiranno accolti e coccolati.

Le golf car, poi, rendono il trasporto accessibile e inclusivo per tutti, incluse le famiglie in vacanza con bambini. I piccoli saranno a dir poco entusiasti all’idea di salire a bordo di una golf car.

La comodità per gli ospiti e il personale

C’è da dire che la comodità è un perno fondamentale per qualsiasi vacanza. Nessuno vuole stressarsi in viaggio, così il dovere di ogni struttura alberghiera è di offrire formule, pacchetti e servizi che pensano proprio a tutto, come il trasporto.

Non solo gli ospiti, però, possono beneficiare degli effettivi vantaggi del noleggio golf car. Pensiamo, infatti, al personale dell’hotel, che in questo modo avrà l’opportunità di svolgere le proprie mansioni in modo più efficiente. Il personale di servizio deve consegnare cibo e bevande agli ospiti che hanno richiesto il servizio? I dipendenti possono sfruttare la golf car, con tempi di attesa ridotti e un’esperienza impeccabile per gli ospiti.

Le opportunità per le strutture ricettive

Questo investimento è un’ottima idea sotto molti punti di vista: prima di tutto, le golf car non richiedono una grossa manutenzione. Certo, la cura è indispensabile per mantenerle al meglio, ma non il loro mantenimento in sé non è costoso né richiedente in termini di tempo.

C’è di più: pensiamo al loro lato sostenibile, che rappresenta una vera e propria opportunità per le strutture ricettive. Il noleggio di golf car, infatti, può contribuire alla promozione della sostenibilità e delle pratiche eco-friendly.

Ci troviamo di fronte a veicoli ecologici che producono emissioni zero e contribuiscono a ridurre l’impatto ambientale. Ne consegue che, sfruttando il noleggio, l’hotel può dimostrare il proprio impegno verso la sostenibilità e l’ambiente. Un vero e proprio elemento distintivo per la struttura ricettiva, che così può anche espandere la propria clientela, ricevendo prenotazioni da persone sensibili alle questioni ambientali.

Possiamo eventualmente considerare il noleggio di golf car come una parte di un programma più ampio rivolto alla sostenibilità dell’hotel. L’impegno è sempre premiato sotto questo aspetto, e i turisti di oggi ricercano sempre di più delle strutture ricettive green.

Un trasporto comodo e perfetto durante gli eventi

Pensiamo ora agli eventi: le strutture ricettive propongono spesso serate tematiche, o magari ospitano eventi di grandi aziende. Ecco, proprio in occasione degli eventi con il noleggio golf car è possibile incrementare ancor di più l’appeal dell’hotel, mostrando agli ospiti che possono usufruire di un servizio innovativo e super comodo.

Con EcologyDrive, è possibile valutare una proposta di noleggio golf car con possibilità di sconti, destinati agli hotel che confermano il servizio di noleggio per la prossima stagione.