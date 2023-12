“Noi per Gavorrano”: Strade comunali, un disastro annunciato

Gavorrano: “Abbiamo già parlato in altre occasioni della disastrosa situazione della viabilità comunale, che sia essa nei perimetri urbani o nelle aree di campagna. A malincuore, avremmo davvero preferito evitarlo, torniamo oggi sull’argomento e lo facciamo manifestando tutta la nostra solidarietà a un nostro concittadino.



Nei giorni scorsi il nostro concittadino ha pensato di trascorrere la sua mattinata girando con in bici nelle strade di campagna del nostro vasto territorio; strade di campagna, sì, ma pur sempre di competenza del Comune. Nello specifico transitava nella strada di San Giuseppe, nei pressi di Bagno di Gavorrano. Lì, per il penoso stato di manutenzione della strada comunale è vorticosamente caduto a terra procurandosi, per quanto appreso, la frattura della clavicola oltre ad altri danni fisici non di poco conto.

Ecco, la riflessione che vogliamo condividere mira a puntualizzare come siamo arrivati ad una situazione di degrado così evidente e diffusa nel nostro territorio. Sarà forse colpa di un anno di Governo Meloni? O sarà forse colpa di chi fin qui, per anni ed anni, ha amministrato il Comune di Gavorrano? È senza ombra di dubbio colpa dei nostri amministratori, impegnati assiduamente nella caccia al fascista, che anno dopo anno si sono palesemente dimenticati dell’ordinaria manutenzione. È colpa loro, senza mezzi termini, se il nostro concittadino trascorrerà il Natale in compagnia degli anti dolorifici. È colpa loro, anche se puntualmente festeggiano la riconferma alle urne, se il territorio di Gavorrano versa oggi in questo penoso stato di degrado.

Chissà se qualcuno di questi abili amministratori avrà pensato, quanto meno, di telefonare per chiedere “scusa” di quanto accaduto! Noi, nello svolgimento del nostro ruolo, continueremo a batterci con fermezza affinché questi incapaci ed inadatti amministratori si assumano le proprie responsabilità. A tutti i cittadini di Gavorrano, il nostro più sincero augurio di sereno Natale". I Consiglieri comunali “Noi per Gavorrano”, Andrea Maule, Giacomo Signori, Chiara Vitagliano, Claudio Asuni.