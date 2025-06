Politica Noi, per Gavorrano!: Presentata una mozione per la progettazione di un collegamento ciclopedonale tra Gavorrano e l’area degli ex Bagnetti 23 giugno 2025

Gavorrano: Nella giornata odierna il gruppo consiliare “Noi, per Gavorrano!” ha presentato una mozione volta a impegnare l’Amministrazione comunale ad avviare il percorso di progettazione di un collegamento ciclopedonale tra il centro abitato di Gavorrano e l’area degli ex Bagnetti. “Questa zona – dicono 'Noi per Gavorrano' - ospita già la Biblioteca comunale e l’Enoteca e, come stabilito dalla stessa Amministrazione comunale, è destinata a diventare la futura sede degli uffici comunali, secondo un preciso impegno assunto con l’elettorato e con un investimento pubblico in parte già finanziato tramite contributi regionali. Nelle immediate vicinanze si trova anche il Teatro delle Rocce, struttura culturale di grande richiamo, che nel periodo estivo accoglie eventi e manifestazioni partecipate da cittadini e visitatori. Il percorso richiesto avrebbe una lunghezza inferiore ai 300 metri, e la sua realizzazione renderebbe significativamente più facile, sicuro e agevole raggiungere a piedi o in bicicletta l’intera area degli ex Bagnetti e le strutture ivi presenti, incentivando la mobilità dolce e migliorando la fruibilità di un'area sempre più centrale per la vita del paese. La mozione è stata presentata con prima firmataria il Consigliere Chiara Vitagliano (Fratelli d’Italia) e sottoscritta da tutti i componenti del gruppo: Andrea Maule (capogruppo), Giacomo Signori, Claudio Asuni e Andrea Bartolozzi. «Con questa proposta – dichiara il Consigliere Vitagliano – intendiamo favorire la mobilità sostenibile e l’accessibilità a uno dei luoghi più strategici del nostro territorio, che ospita servizi culturali, istituzionali e sociali. La realizzazione di un breve tratto ciclopedonale rappresenterebbe un intervento semplice ma fortemente utile per tutta la comunità.» «È un progetto concreto e facilmente realizzabile – aggiunge il Capogruppo Andrea Maule – coerente con le politiche ambientali e con le esigenze quotidiane dei cittadini. L’area degli ex Bagnetti è sempre più al centro della vita del nostro Comune, e collegarla in modo sicuro al centro abitato di Gavorrano è una scelta di buon senso, che va nella direzione della vivibilità e dell’efficienza.» “Il gruppo “Noi, per Gavorrano!” auspica una rapida discussione della mozione in Consiglio Comunale e invita tutte le forze politiche a sostenerla nell’interesse della collettività”, termina la nota.

