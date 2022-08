Noi Moderati: "Un vicesindaco-capolista per dare forza alla concretezza"

Arezzo: È Lucia Tanti, Vicesindaco di Arezzo al suo secondo mandato, la capolista di Noi Moderati- i centristi di centrodestra nel collegio plurinominale di Arezzo, Siena, Grosseto e Livorno. Dopo 10 anni di Consiglio provinciale, nel 2015 diventa assessore alle politiche sociali, scolastiche, sanitarie e della famiglia nel Comune di Arezzo. Nel 2020 viene confermata e diviene anche Vicesindaco del Sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli al suo secondo mandato. In sette anni di amministrazione ha dato una impronta forte su temi importanti segnando anche strade nuove di governo locale come la costituzione della Fondazione Arezzo Comunità, il progetto "Scuola aperte h24", la personalizzazione delle tariffe educative nei servizi municipali, il progetto " Libera-educazione", i "voucher dignità", le dimore invernali per i senza fissa dimora e altre scelte innovative nel settore delle politiche di coesione sociale. È balzata anche all'attenzione delle cronache nazionali per le pesanti minacce ricevute dai NO VAX che l'hanno vista per un periodo anche sottoposta ad un regime di sicurezza rafforzata. "Noi Moderati" punta quindi sulla esperienza di un amministratore locale abituata a risolvere ogni giorno i problemi concreti delle persone.





"Oltre all'agenda Draghi, - dice Lucia Tanti - porto con me l'agenda della Signora Maria, cioè quella del cittadino comune, che ha precise priorità: lavoro, formazione, lotta al carovita, protezione sociale, sanità e sicurezza. E il diritto di essere ascoltato, sempre. Sono prima di tutto, e forse quasi esclusivamente, un candidato-Vicesindaco, con lo stile di chi governa una città: poche chiacchiere, molte decisioni da prendere spesso anche difficili, tanta concretezza e l'abitudine a dialogare con tutti senza barriere ideologiche". Insieme a Lucia Tanti, compongono la lista: Marco Falorni (Presidente del Consiglio comunale di Siena), Manuela Seriacopi, Gaetano Gliatta.