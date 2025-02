Cultura No More Trouble – cosa rimane di una tempesta al Cinema di Orbetell 8 febbraio 2025

No More Trouble – cosa rimane di una tempesta al Cinema di Orbetello con il regista Romanelli e Tarlarini dell’equipaggio di Fila Orbetello: Stasera sabato 8 febbraio alle 21 al Cinema di Orbetello sarà proiettato “No More Trouble – cosa rimane di una tempesta” con la presenza del regista Tommaso Romanelli e Andrea Tarlarini membro dell’equipaggio “Fila” – Artemare Club sarà in platea - docufilm con la storia di un padre, di una madre e di un’onda assassina, ma soprattutto indagine sentimentale di un figlio che di quel giovane padre, così appassionato e avventuroso non ha ricordo. Il comandante Daniele Busetto racconta “la notte del 3 aprile 1998, al largo delle coste francesi, l’equipaggio di Giovanni Soldini, a un passo dal record nella traversata atlantica New York-Cape Lizard, fronteggia una depressione atmosferica violentissima con mare forza 9, raffiche a 80 nodi e onde di 25 metri, Andrea Romanelli si trova al timone di FILA, barca del futuro che lui stesso ha progettato pochi mesi prima, quando in un istante un’onda anomala gigantesca la fa rovesciare ed è l’unico disperso e non sarà mai più ritrovato”. 25 anni dopo, attraverso il linguaggio del cinema, la memoria diretta dei testimoni e la potenza dei materiali d’archivio, Tommaso Romanelli avvia una ricerca alla scoperta del padre, ingegnere speciale, velista intrepido, dolcissimo marito di Fabrizia, film da non perdere specialmente dalla gente di mare che parla di nostalgia, di passioni e dei grandi amori che custodiscono il senso ultimo della vita!

