No al Parco Eolico “Pitigliano”: la soddisfazione del Comune per il parere contrario della Regione Toscana

Il sindaco Gentili e l'assessore all'Ambiente: “La Regione è dalla nostra parte, ma l'ultima parola spetta al Ministero.”

Pitigliano: Il Comune di Pitigliano accoglie con soddisfazione la deliberazione della Giunta Regionale n. 1091 del 28 luglio 2025 , con cui la Regione Toscana ha espresso parere contrario alla realizzazione nel territorio del maxiparco eolico proposto dalla società “Gruppo Visconti Pitigliano Srl”.

Il progetto prevede la costruzione di 14 aerogeneratori , per una potenza complessiva di 72,8 MWp , in località Pian di Morrano e La Rotta . Le opere di connessione includono inoltre la realizzazione di un cavidotto interrato di 47 km fino alla sottostazione elettrica della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) nel Comune di Manciano. Trattandosi di un impianto con potenza superiore a 30 MW, il progetto è soggetto a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di competenza statale . La Regione Toscana ha trasmesso il proprio parere negativo al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) , e ha comunicato al Ministero la volontà di partecipare all'attività istruttoria della Commissione PNRR–PNIEC , riconoscendo il concorrente interesse regionale.

Il Comune di Pitigliano ha sempre manifestato con chiarezza la propria contrarietà all'impianto anche attraverso diversi atti ufficiali come la deliberazione di Giunta Municipale n. 162 del 03.09.2024 , il parere tecnico del 09.09.2024 e un ulteriore parere del 21.05.2025 , successivo alle integrazioni documentali presentate dal proponente.

“Esprimiamo soddisfazione per la posizione assunta dalla Regione Toscana- dichiara Giovanni Gentili, sindaco di Pitigliano – che nella delibera di Giunta regionale richiama il parere sfavorevole espresso dagli Enti locali, dimostrando di accogliere e tenere in considerazione le motivazioni del Comune di Pitigliano, fondate su gravi criticità paesaggistiche, ambientali, infrastrutturali e socioeconomiche. È un segnale importante da parte della Regione Toscana per i territori e per le comunità locali, che chiedono rispetto per le persone che vivono qui, per il La biodiversità e l'economia locale e per la qualità della vita Il nostro impegno è stato costante e trasparente ed è importante per noi sapere che la Regione è dalla nostra parte, in questa battaglia, che continueremo a portare avanti con decisione.”

"Questo pronunciamento della Regione conferma la validità delle nostre valutazioni - aggiunge Serena Falsetti, assessore all'Ambiente di Pitigliano - che non sono ideologiche, ma fondate su motivazioni tecniche e ambientali. Siamo felici che la Regione sia al nostro fianco pur nella consapevolezza che non è tutto risolto, in quanto l'ultima parola spetterà al Mase. Il Comune desidera inoltre ringraziare i comitati locali e tutti i cittadini che si sono mobilitati in questi mesi, partecipando attivamente al dibattito pubblico e presentando osservazioni puntuali e argomentate. Il contributo della popolazione è stato fondamentale per portare all'attenzione delle istituzioni le criticità del progetto e per rafforzare la posizione del territorio”.