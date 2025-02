Ambiente No a parco eolico in Maremma: sindaco Vivarelli Colonna incontra sottosegretario di Stato Barbaro 2 febbraio 2025

Grosseto: Martedì 4 febbraio il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna sarà a Roma per incontrare il sottosegretario di Stato Claudio Barbaro e ribadire la netta contrarietà alla realizzazione del parco eolico in Maremma. Un progetto che prevede l’installazione di 11 torri eoliche nel cuore di un territorio unico per paesaggio, agricoltura e turismo, mettendo a rischio un patrimonio di inestimabile valore. L’incontro è stato fissato grazie al supporto della senatrice Simona Petrucci e vedrà la partecipazione anche del sindaco di Scansano, Maria Bice Ginesi, e del sindaco di Magliano in Toscana, Gabriele Fusini. Un momento cruciale per portare all’attenzione del Governo le forti criticità di un impianto che potrebbe compromettere lo sviluppo economico e ambientale della zona. Il confronto con il sottosegretario rappresenta un ulteriore passo nella battaglia contro un progetto che non tiene conto delle peculiarità della Maremma e del suo tessuto produttivo. La volontà è quella di fermare l’iter e difendere il territorio da un intervento invasivo che rischia di stravolgere il paesaggio e l’identità della comunità. Seguiranno aggiornamenti sugli sviluppi dell’incontro. Seguici



