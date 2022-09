Nisini: "Grazie a ministro Giorgetti firmato adp Toscana Life Sciences Sviluppo"

Siena: "Il ministro Giorgetti, che ringrazio per l'impegno e la concretezza, ha disposto la firma dell'Accordo di Programma della proposta di Contratto di Sviluppo presentato ad INVITALIA il 23 ottobre 2020, per la società Toscana Life Sciences Sviluppo S.r.l. Un obiettivo raggiunto, un passo avanti che consegnerà al territorio un importante progetto d’investimento produttivo per la realizzazione di un impianto farmaceutico.

Siamo molto soddisfatti per il raggiungimento di questo risultato. Si conferma l’impegno concreto della Lega e l’attenzione per Siena e la Toscana.” Così in una nota il sottosegretario al ministero del lavoro e politiche sociali, Tiziana Nisini