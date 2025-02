“Nina e le altre stelle”, presentazione del nuovo romanzo di Paolo Pajer

Un romanzo delicato e profondo, vibrante e indimenticabile, sequel di “Per altre vite”, “Nina e le altre stelle” è il nuovo libro di Paolo Pajer e sarà presentato Sabato 22 Febbraio alle ore 16:00 presso la Biblioteca Comunale di Sarteano

Sarteano: “Nina e le altre stelle”, l’ultimo romanzo scritto da Paolo Pajer assistente sociale che vive e lavora a Siena, sequel del fortunato romanzo “Per altre vite” già pubblicato con Il Ciliegio nel 2017 che inaugurò una nuova stagione di narrazione dal sociale per il sociale, sarà presentato Sabato 22 Febbraio alle ore 16:00 alla Biblioteca Comunale di Sarteano.

L’autore Paolo Pajer dialogherà con Francesca Mazzetti responsabile dei servizi alla persona del Comune di Sarteano e racconterà la vicende di Marco Andrade, sempre lo stesso assistente sociale che dopo sette anni si dibatte fra assessori arroganti e dirigenti senza scrupoli, sempre lo stesso uomo che nella vita privata sperimenta il ruolo di padre, con la nipote Nina. Innamorato di una collega, tra le pagine scritte da Paolo, il lettore avrà la possibilità di vivere assieme a Marco lo spaccato di alcuni anni drammatici della nostra società, fra disastri e quotidianità, eventi molto più grandi di noi e azioni tanto piccole quanto preziose; lo straordinario unito all’ordinario.

Ci sarà anche la possibilità di immergerci nei pensieri e nelle emozioni di un lavoro tanto difficile quanto essenziale come quello di chi è orientato all’aiuto, anche se a volte a mani vuote.

“Nina e le altre stelle - dice l’autore Paolo Pajer - è un romanzo che cerca di sondare l'animo umano, dai suoi slanci più autentici di generosità alle manifestazioni più grottesche. Una storia che fa del quotidiano l'ambito più immediato, ma che racchiude nei suoi personaggi la luminosità e, talvolta, la lontananza delle stelle”

“Il romanzo “Nina e le altre stelle” rappresenta – spiega il sindaco di Sarteano Francesco Landi - non solo una storia toccante, ma anche un'importante riflessione sulle dinamiche sociali che ci circondano. I servizi sociali svolgono un ruolo fondamentale nel sostegno alle persone più vulnerabili e meritano di essere riconosciuti per il loro ruolo. “Nina e le altre stelle" invita il lettore a immergerci nei pensieri e nelle emozioni di un lavoro essenziale e impegnativo come quello degli operatori sociali, che spesso si trovano a combattere con risorse limitate di fronte a situazioni problematiche”.