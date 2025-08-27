Nieto: "Trasmettiamo il concerto di Lucio Corsi in Streaming, gratuito"

Monte Argentario: «Questa sera si terrà il tanto atteso concerto di Lucio Corsi, un evento imperdibile che unisce talento, emozione e passione. Tuttavia - dichiara Marco Nieto, capogruppo Svolta per l'Argentario in una nota -, a causa delle restrizioni di accesso e della capienza limitata dell’area riservata, molte persone si trovano impossibilitate a partecipare di presenza.

Per questo motivo, facciamo un appello urgente a tutte le parti coinvolte affinché Life Box Streaming possa trasmettere il concerto in diretta streaming gratuito, anche in ottemperanza ai diritti di autore. Questa iniziativa rappresenterebbe un gesto di solidarietà e di inclusione, permettendo a chi non può essere presente di vivere l’evento da casa, senza costi e senza barriere.

Siamo consapevoli delle normative e delle esigenze di tutela dei diritti, ma riteniamo che in casi come questi, dove la cultura e la musica sono un patrimonio condiviso, sia possibile trovare una soluzione che concili tutela e accesso. La diffusione in streaming gratuito non solo arricchisce la comunità di appassionati, ma rafforza anche il valore sociale e culturale dell’evento.

Chiediamo quindi a tutti gli enti coinvolti di considerare questa proposta come un gesto di generosità e responsabilità sociale, permettendo a tutti di godere di questa serata speciale. Grazie per il vostro sostegno. Insieme possiamo fare la differenza».