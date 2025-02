Niente Carnevale a Castiglione della Pescaia. Sfilata annullata causa maltempo

Castiglione della Pescaia: Annullato causa maltempo l'appuntamento con il Carnevale a Castiglione della Pescaia.

La festa "La verde avventura di Super Mario a Castiglione: un carnevale per il pianeta!" organizzata per il decennale della manifestazione dal Comitato Carnevale Castiglionese è stata rinviata a domenica 16 febbraio, a partire dalle 14:30 in Piazza Garibaldi, con giochi a tema, musica e spettacoli dal vivo. Ingresso gratuito.