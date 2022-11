Nido infanzia privati, contributi per le famiglie

Grosseto: Durante l'ultima seduta, la Giunta comunale ha approvato l’erogazione di contributi a titolo di rimborso parziale delle spese sostenute dalle famiglie per pagare la retta dei servizi per l’infanzia privati, autorizzati ed accreditati, per l’anno scolastico 2022/2023.



I contributi saranno versati in due tranche distinte mediante la pubblicazione di avvisi pubblici nei mesi di gennaio e luglio del 2023.

Potranno fare richiesta per usufruire del contributo genitori o tutori di bambini :

che avranno frequentato, nel periodo settembre – dicembre 2022 e gennaio/giugno 2023, servizi educativi per l'infanzia (0-3) autorizzati ed accreditati a gestione privata presenti sul territorio comunale, per la frequenza dei quali le spese sostenute siano superiori ad € 272,72 mensili e che le stesse siano debitamente documentate.

che non beneficino di altri rimborsi o sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette e/o indirette erogate allo stesso titolo, di importo tale da superare la spesa complessivamente sostenuta.

“Andiamo a sostenere le famiglie e a dare un aiuto concreto a tutti i genitori che, a causa di questo particolare periodo di crisi economica, si trovano in difficoltà – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Istruzione Angela Amante -. La richiesta di contributo potrà essere inoltrata direttamente online e il contributo è diviso in due tranche distinte per agevolare il più possibile le famiglie che ne faranno richiesta”.