Attualità Nido d’Infanzia Comunale “Le Mimose” - Open Day per iscrizioni anno educativo 6 febbraio 2025

6 febbraio 2025 125

125 Stampa

Redazione

Follonica: Il 15 e il 18 febbraio sono le date per visitare il Nido d’Infanzia Comunale “Le Mimose” per poter iscrivere i bambini all’anno educativo 2025/2026 Il Nido d’Infanzia Comunale “Le Mimose” organizza due giornate di Open Day per accogliere genitori e bambini e far visitare la struttura in vista dell’anno educativo 2025/2026. Le date previste sono: - sabato 15 febbraio dalle ore 9.30 alle ore 10.30 - martedì 18 febbraio dalle ore 16.30 alle ore 17.30 Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Nido d’Infanzia Comunale “Le Mimose” - Open Day per iscrizioni anno educativo Nido d’Infanzia Comunale “Le Mimose” - Open Day per iscrizioni anno educativo 2025-02-06T14:45:00+01:00 110 it Nido d’Infanzia Comunale “Le Mimose” - Open Day per iscrizioni anno educativo 25/26 PT1M /media/images/asilo-le-mimose-foll.jpg /media/images/thumbs/x600-asilo-le-mimose-foll.jpg Maremma News Follonica, Thu, 06 Feb 2025 14:45:00 GMT