Nido Comunale "Le Mimose" - Inizio Iscrizioni Anno Educativo 2025/2026

Follonica: Al via le iscrizioni per il Nido Comunale "Le Mimose" per l'Anno Educativo 2025/2026, che saranno aperte dal 10 marzo al 9 aprile 2025

Dal 10 marzo al 9 aprile 2025 sono aperte le iscrizioni al Nido d'infanzia Comunale "Le Mimose" di Via De Gasperi a Follonica, per i bambini che al 31.12.2025 siano in età compresa tra 12 e 36 mesi. Il nido può accogliere un massimo di 60 bambini.

Accedono di diritto al servizio:

- Beneficiari della L. 104/92;

- Appartenenti a nuclei familiari in condizione di disagio sanitario, economico e sociale attestato dai servizi sociali territoriali;

- I bambini che hanno frequentato il nido d'infanzia Le Mimose durante l'anno educativo 2024/25 per i quali deve comunque essere inoltrata la domanda di conferma alla frequenza.

La residenza nel Comune di Follonica costituisce elemento di priorità per accedere alla graduatoria di ammissione, esaurita tale priorità, potranno essere ammessi alla frequenza del servizio i bimbi non residenti.

Le domande dovranno essere presentate on-line sul sito del Comune di Follonica mediante l'apposita procedura disponibile al link https://follonica.ecivis.it , previa autenticazione con Spid/CIE.

Tutte le informazioni relative alla procedura di iscrizione sono disponibili qui: https://www.comune.follonica.gr.it/Servizi/Iscrizioni-Nido-d-infanzia-2025-26

Il bando integrale è consultabile all'indirizzo https://www.comune.follonica.gr.it/content/download/3817/75955/file/BANDO_2025_signed_(1).pdf