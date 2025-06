Attualità Nidi Gratis per l'A.E. 2025/26: termine per la presentazione delle domande 13 giugno 2025

Giovedì 26 giugno alle ore 18:00 scadrà il termine di presentazione delle domande per Nidi Gratis 2025/26 Follonica: Il Comune di Follonica rende noto che fino alle ore 18:00 del 26 giugno 2025, i genitori e i tutori dei bambini e delle bambine iscritti per l’a.e. 2025/26 al nido d’infanzia comunale “Le Mimose” oppure ai nidi d’infanzia accreditati “Brucomela”, “Il cucciolo d’oro” e “Cipì’”, possono presentare domanda per usufruire degli sconti previsti dalla Misura Nidi Gratis di cui al Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n.4591 del 05 marzo 2025. Tutte le informazioni utili alla presentazione delle domande sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Follonica al seguente link: www.comune.follonica.gr.it

