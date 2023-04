Nidi gratis: Manifestazione di interesse rivolta alle strutture private accreditate

Follonica: Il Comune aderisce a “Nidi gratis”, il progetto promosso dalla Regione Toscana per l’anno educativo 2023/2024, realizzato grazie al contributo del Fondo Sociale Europeo. Posso fare richiesta di adesione anche le strutture private che rispettano i requisiti fissati dalla Regione. Per presentare la domanda c'è tempo fino alle ore 13 del 14 aprile



Il Comune di Follonica ha pubblicato un avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolta ai gestori di servizi educativi alla prima infanzia (3-36 mesi), accreditati e presenti nel territorio comunale, per l’adesione alla misura regionale “nidi gratis” per l’anno educativo 2023/24.

Il Comune di Follonica aderisce a “Nidi gratis”, il progetto promosso dalla Regione Toscana per l’anno educativo 2023/2024, realizzato grazie al contributo del Fondo Sociale Europeo.

I gestori interessati dovranno aderire alla manifestazione di interesse utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Comune di Follonica e reperibile sul sito istituzionale www.comune.follonica.gr.it.

La domanda dovrà essere sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante oppure in carta libera, allegando il documento di identità del legale rappresentante. Per presentare la domanda c'è tempo fino alle ore 13 del 14 aprile. La domanda può essere consegnata all'ufficio Protocollo del Comune di Follonica oppure inviata per posta elettronica certificata all'indirizzo follonica@postacert.toscana.it con oggetto: “Manifestazione di interesse per la stipula di convenzione per l'adesione alla misura regionale Nidi Gratis a.e. 2023/2024”.

Al termine della valutazione delle adesioni pervenute sarà approvato, con determinazione dirigenziale, l'elenco dei gestori dei servizi che hanno aderito e che non siano stati motivatamente esclusi. L'esito della selezione sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Follonica e costituirà notifica a tutti gli effetti.

Eventuali informazioni possono essere richieste ai Servizi Educativi Via Roma, 47 - tel. 0566.59008 – mail: mdelviva@comune.follonica.gr.it.