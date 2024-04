Attualità “Nidi gratis”: Manifestazione di interesse per ricercare strutture private accreditate 9 aprile 2024

Avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto alle strutture private accreditate operanti sul territorio del comune di Follonica per l’adesione alla misura regionale “Nidi gratis” per il sostegno della frequenza per la prima infanzia anno educativo 2024/25 – scadenza 23 Aprile 2024 ore 13

Follonica: Il Comune di Follonica ha aderito al progetto regionale NIDI GRATIS e pubblicato un avviso pubblico di manifestazione di interesse per ricercare strutture private accreditate, sul territorio del comune di Follonica, affinchè possano aderire alla misura “nidi gratis” per l’anno educativo 2024/25. Il progetto Nidi Gratis è una misura finalizzata al sostegno della frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia, che comporta, per i nuclei familiari con ISEE fino a € 35.000,00, l’abbattimento del costo del servizio nido che eccede il contributo INPS (bonus nido di cui all’art. 1/c. 355 L. 232/2016) fino ad un importo massimo di € 800,00 . I servizi privati accreditati che intendano aderire al progetto “Nidi Gratis” per l’anno educativo 2024/25 devono presentare la propria candidatura, assicurando, per i bambini e le bambine che saranno poi ammessi al progetto regionale, l’abbattimento delle tariffe e delle rette che eccedono la quota rimborsabile da INPS fino al un massimo di 800 euro. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: I gestori dei servizi educativi alla prima infanzia (3-36 mesi) autorizzati e accreditati, definiti nel Regolamento regionale DPGR 41/2013 alla data di presentazione della domanda devono avere requisiti di partecipazione specifici riportati nell’Avviso, reperibile sul sito istituzionale del Comune di Follonica www.comune.follonica.gr.it

