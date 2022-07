annuncio Sport Nicole Creati una conferma per la Lni di Follonica 12 luglio 2022

12 luglio 2022 119

119

Redazione Follonica: Nicole Creati si riconferma in crescita alla Italia Cup di Crotone disputatasi fra l'8 e il 10 luglio passato. Dopo il 3' U16 Femminile conquistato a Ostia nella tappa precedente, la 25' posizione assoluta è valsa infatti il 2' U16 Femminile, un risultato tutt'altro che scontato: difficile da riconfermare, ma ancor più da migliorare.

La manifestazione sarebbe stata ancor più dolce per l'atleta follonichese della locale sezione Lni, tuttavia il 23' nell'ultima prova ha comportato uno slittamento di cinque posizioni nella classifica generale. Maggiormente in ritardo la compagna di squadra Irene Sardella, che nonostante una buona ultima giornata di regata, ha scontato i due Dnf del primo giorno, quando i 25/30 nodi di vento hanno “decimato” la flotta Ilca 4 già all'uscita in mare. Una situazione particolarmente confusa che ha arrecato danni alla barca della stessa Sardella. Le condizioni meteo non sono poi migliorate nel secondo giorno quando 35 nodi di vento hanno fermato la competizione, conclusasi in un terzo giorno caratterizzato da vento ancora forte e mare particolarmente mosso e difficile che ha lasciato alcuni rimpianti, ma anche molte conferme del potenziale della squadra agonistica Ilca della Lni Follonica.

annuncio Seguici





annuncio Categorie Costume e società

Dalla regione

Ambiente annuncio

Sport Nicole Creati una conferma per la Lni di Follonica Nicole Creati una conferma per la Lni di Follonica 2022-07-12T10:06:00+02:00 246 it Nicole Creati una conferma per la Lni di Follonica PT1M /media/images/creati-vela-follonica.jpg /media/images/thumbs/x600-creati-vela-follonica.jpg Maremma News