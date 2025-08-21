Nico Gori Swing 10tet festeggia 10 anni di musica al Grey Cat Festival 2025

A Marina di Grosseto un concerto travolgente: la big band guidata dal clarinettista di fama internazionale ha riportato il pubblico agli anni d’oro dello swing con virtuosismi ed emozioni indimenticabili.

Marina di Grosseto: Una ondata di energia positiva è arrivata con il Nico Gori 10tet per il Grey Cat Festival, a Marina di Grosseto. Sul palco del Grey Cat Festival 2025, il Nico Gori Swing 10tet ha divertito il numeroso pubblico presente confermandosi, forse, la migliore big band in circolazione in Italia.

Una dei gruppi più raffinati della scena jazz italiana, il Nico Gori Swing 10tet, è un progetto importante, diretto Nico Gori considerato uno dei migliori dal clarinettista (e sassofonista) al mondo. La formazione si è esibita per la prima volta nel 2015 in occasione della prima edizione de “Il Jazz Italiano per L’Aquila”, ed è poi diventata resident band dell’Exwide. Pertanto, nel 2025 festeggia il suo 10° anniversario, un decennio di successi, esibizioni eccezionali e rilevanti collaborazioni.

I brani proposti al concerto di Marina di Grosseto sono quasi tutti vecchi classici del jazz, contenuti nell’ultimo album “Ten Years” che celebra, appunto, il decimo anniversario di questa straordinaria band. Ogni brano si è trasformato in asolo straordinari, con cui a turno tutti i musicisti hanno potuto dare sfoggio del loro virtuosismo davvero di alto livello. Il concerto ha riportato il pubblico agli anni d’oro dello swing, un vero e proprio salto indietro nel tempo negli anni ’30 e ’40. I pezzi eseguiti erano delle pietre miliari dello swing con arrangiamenti nuovi e particolari con l’aggiunta dei brani originali pubblicati nell’album più recente dal titolo “Ten Years”.

Nico Gori Swing 10tet è composto da: Nico Gori clarinetto, direzione e arrangiamenti; Vladimiro Carboni, batteria; Matteo Anelli, contrabbasso; Federico Frassi, piano; Renzo Cristiano Telloli, sax alto; Francesco Felici, sax tenore; Tommaso Iacoviello, tromba; Silvio Bernardi, trombone; Mattia Donati, chitarra, voce; Michela Lombardi, voce; Iacopo Crudeli, cantante e presentatore.

Un concerto che ha visto un bel repertorio swing classico con nuovi arrangiamenti. Dopo “Saint Louis Blues”, brano di apertura tutto strumentale, si è passati a “L.O.V.E.” seguito da “Smoke gets into your Eyes” cantati da Michela Lombardi. Poi il brano “Minority” tutto strumentale. È la volta di “Povere di stelle - Stardust” e anche “That’s a Plenty for me” cantati dal chitarrista Donati.

Proposto ancora un brano strumentale “Take the A Train” in una versione con arrangiamenti molto particolari. Si passa poi al cantante Iacopo Crudeli che interpreta “Blue Moon” e “Smile”. E’ la volta di “Ten Years”, brano strumentale originale, che è anche il titolo all’album uscito nel giugno scorso. Ritorna poi sul palco la Lombardi che canta un classico del jazz francese di Charles Trenet “Que reste – t - il de nos amours ?” ovvero “I Wish you love” nella versione americana seguita dallo standard jazz “Sweet Georgia Brown”. Segue poi di nuovo Donati con un altro standard “C’est Ci Bon”, grande brano della tradizione francese, portato al successo da Yves Montand.

Termina il concerto Crudeli con la sulfurea ”La wanna be evil”. Infine, il concerto chiude con un bis con il grande classico di origine italiana “Just a Gigolò”, interpretato qui da tutti e tre i cantanti assieme, con l’intera band che tiene un ritmo travolgente e capitanati da Gori.

Pubblico festante, che applaude a scena aperta i numerosi virtuosismi del gruppo, con Nico Gori che fa il mattatore con il suo clarinetto.

È stato un concerto effervescente Nico Gori Swing 10tet, a Marina di Grosseto per il Grey Cat Jazz Festival 2025.



