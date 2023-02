Niccolò Gasparri e Irene Mariotti sono campioni italiani indoor di beach tennis

Terzo posto per Gini-Francesconi nel misto e per Betti nel singolare, secondo posto per Gasparri nel doppio maschile



Grosseto: Giorni intensi ai Campionati Italiani Assoluti Indoor di beach tennis di Cesena, con i giocatori del Circolo Tennis Grosseto sugli scudi.

Nel tabellone di singolare maschile Federico Betti raggiunge la semifinale e il terzo posto, ottenendo la sua prima affermazione in un torneo così importante. Nel doppio misto, super vittoria e titolo italiano per Niccoló Gasparri e Irene Mariotti superando 63 62 in finale il duo quinto favorito del seeding formato da Andrea Veronesi e Giulia Renzi. Ottimo terzo posto per Gabriele Gini in coppia con Elena Francesconi. Nel doppio femminile open altro podio per Irene Mariotti, che raggiunge il terzo posto in coppia con Elena Francesconi. E per finire con il doppio maschile Open, bellissimo secondo posto per Niccoló Gasparri, che in coppia con Filippo Boscolo si arrende solo in finale contro la fortissima coppia Beccaccioli-Spoto, dopo essere venuto fuori da un tabellone durissimo fin dal primo turno.

É andata in archivio l'edizione 2023 dei Campionati Assoluti Indoor di Beach Tennis, organizzati dall'Asd Centro Romagna Beach e andati in scena sui campi del Kick Off di Cesena. Mattia Spoto (1.1) e Doriano Beccaccioli (1.1) hanno rispettato il ruolo di favoriti del loro tabellone battendo in finale Niccolò Gasparri (2.1) e Filippo Boscolo Meneguolo (2.1) con un doppio 62. Gasparri si è poi riscattato nel doppio misto, conquistando il titolo in coppia con Irene Mariotti (2.1), insieme teste di serie n.3, superando 63 62 in finale il duo quinto favorito del seeding formato da Andrea Veronesi (2.1) e Giulia Renzi (2.1). Proprio quest'ultima è stata protagonista anche nella finale femminile dove, in coppia con Greta Giusti (1.1), con cui si presentava come testa di serie n.2, ha ceduto 75 67(1) 12-10 alle sorelle Noemi e Michela Romani (entrambe 2.1), che erano invece le favorite della vigilia.