Next Generation Fest, il Parlamento Ue conferma l'Alto patrocinio

Firenze: Per il terzo anno consecutivo, il Next Generation Fest si svolgerà sotto l'alto patrocinio del Parlamento Europeo. La conferma dell'autorevole riconoscimento è giunta nei giorni scorsi. E questa volta, è accompagnata anche da una presenza più tangibile dell'istituzione.

In occasione della quarta edizione dell'evento della Generazione Z più grande del Paese, il prossimo 2 giugno al Teatro del Maggio di Firenze sarà attivo nell'area expo della manifestazione anche uno stand del Pe, che farà conoscere meglio le sue attività e le opportunità che l'Unione europea offre ai più giovani.

“Ancora una volta le istituzioni europee riconoscono il valore di questo evento e per noi è motivo di grande orgoglio”, spiega il presidente Eugenio Giani. “Quest'anno il Next Generation Fest interpreta sempre di più qual è lo spirito delle nostre politiche giovanili: alimentare un protagonismo delle giovani generazioni per il presente e per il futuro che affondano radici e consapevolezza nei principi della Repubblica italiana e nel suo strettissimo legame con la dimensione europea”.

Intanto le iscrizioni a Ngf25 sono ancora aperte. Basta collegarsi al link giovanisi.it/next generationfest e compilare l'apposito form.

Il Next Generation Fest non si limita a un solo giorno, ma si estende nel tempo grazie a politiche e azioni concrete della Regione Toscana con il progetto Giovanisì. Attraverso stage, finanziamenti per progetti imprenditoriali giovanili e percorsi formativi mirati, la Regione con Giovanisì e il supporto dei Fondi Ue si impegna a creare un ambiente favorevole alla crescita dei giovani toscani, fornendo loro strumenti, risorse e opportunità per sviluppare nuove competenze e realizzare i propri progetti.

Il Next Generation Fest - nato da un'idea del portavoce del presidente Giani, coordinatore del progetto Giovanisì, Bernard Dika - è organizzato dalla Presidenza della Regione Toscana e da Giovanisì, con la collaborazione del Teatro del Maggio Fiorentino. E' finanziato interamente dal Ministro per lo sport ei giovani, Andrea Abodi, attraverso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale. L'evento si svolge sotto l'alto patrocinio del Parlamento Europeo.

Tra i media partner (in progress): Sky TG24, RTL 102.5 radio ufficiale del Next Generation Fest, Radio Zeta, ANSA, L'Espresso, QN La Nazione, Luce!, Il Tirreno, La Repubblica, Corriere Fiorentino, intoscana.it

Per info: 800.098.719 (lun-ven. 9.30-16) – ngf@giovanisi.it