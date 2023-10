Next Generation Fest 2023, oltre 150 colloqui di lavoro nello spazio creato da ARTI

Firenze: Oltre centocinquanta colloqui per aggiudicarsi oltre venti opportunità lavorative. Si sono svolti nell’area NFG Job allestita da ARTI, l’Agenzia regionale toscana per l’impiego, in contemporanea con il Next Generation Fest 2023 che si inserisce nella programmazione dell’Anno europeo delle competenze.



Sette le aziende che hanno incontrato gli oltre 150 candidati individuati dopo la preselezione di circa 350 curriculum fatta dai centri per l’impiego nella settimana precedente l’evento. Si tratta di C&P Engineering, Ferragamo, ACF Fiorentina, Leonardo, Promo Cultura e Rifinizione Penny. I profili cercati spaziano in vari ambiti: programmatori, ingegneri, web marketing, gestione social media, finanza e contabilità, gestione attività culturali e museali.

Arti è stato inoltre presente nell’area Expo della manifestazione con uno stand aperto a tutti in cui gli operatori hanno incontrato ragazze e ragazzi per raccontare loro le opportunità dei Centri per l’impiego della Toscana.