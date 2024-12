Dalla regione Neve, esteso il codice giallo per le zone appenniniche fino a martedì 10 dicembre 9 dicembre 2024

Firenze: Una depressione continua ad interessare il Mediterraneo centrale determinando condizioni di tempo instabile. La Sala operativa della protezione civile ha esteso il codice giallo per neve per le zone appenniniche (Casentino e Valtiberina) fino alle 13 di domani, martedì 10 dicembre. Previste ancora nevicate per oggi, lunedì, sulla dorsale appenninica con accumuli fino a 10-20 cm su Alto Mugello, Casentino, Valtiberina oltre i 600-700 metri e sui crinali più a nord (Mugello e Garfagnana) oltre i 700 metri. Domani mattina ancora possibili nevicate sugli stessi versanti. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo Seguici



