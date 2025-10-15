Neuropsichiatria infantile, Mazzocco: “Una situazione grottesca, l’Associazione Bambini Down ha tutte le ragioni per sentirsi presa in giro”

Il consigliere comunale di Massa Marittima accusa la Asl di inerzia e mancanza di rispetto verso le famiglie: “Anni di promesse disattese e dimissioni che testimoniano un sistema al collasso”.

Massa Marittima: E' di questi giorni il botta e risposta tra la Associazione Italiana Bambini Down e la Asl. Paolo Mazzocco, consigliere comunale a Massa Marittima, interviene sulla vicenda accusando la Asl: "Non voglio usare mezzi termini, quello che è accaduto e sta accadendo per quanto riguarda la neuropsichiatria infantile nella nostra provincia è una vergogna".

"Solo pochi giorni fa - continua Mazzocco - è dovuta intervenire la associazione bambini down, un intervento preciso, circostanziato e evidentemente sofferto. Ha descritto una situazione di assoluto abbandono dal punto di vista specialistico con inevitabili conseguenze sulle visite, diagnosi, terapie. Il Direttore Generale ha subito risposto con un copia incolla di quanto promesso mesi fa e mai nemmeno iniziato a fare, l'assunzione di specialisti. Ma c'è di più, lo stesso Direttore Generale sottolinea nel suo intervento come il reparto abbia subito perdite di personale negli anni passati fino alla situazione drammatica di oggi. Allora perchè non si è intervenuti prima domando io".

"Ma c'è ancora di più, il Dott. Sales, nominato direttore del reparto di neuropsichiatria di Grosseto ad Aprile scorso, si è dimesso. Dopo pochi mesi si dimette, perchè se non per dignità e serietà nei confronti dei piccoli pazienti e delle loro famiglie, evidentemente deluso da una azienda che, pur cambiando i vertici, continua con i soliti metodi rassicuratori verso l'opinione pubblica, inconsistenti se non addirittura contraddittori nella sostanza. Non è il primo ne sarà l'ultimo che si dimette per questo".

"Quindi ora c'è da riniziare la procedura per il nuovo direttore e i quattro specialisti promessi già mesi fa devono ancora essere interpellati con tutte le incognite del caso. Nel frattempo passano mesi e le famiglie accumolano pensieri, preoccupazioni, rabbia per un sistema che grida sempre che tutto va bene, che siamo i più bravi quando i loro figli perdono opportunità fondamentali. Avrei apprezzato quantomeno delle scuse - conclude Paolo Mazzocco - in premessa ad una risposta che sa tanto di presa in giro."