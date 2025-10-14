Neuropsichiatria infantile, in arrivo 4 nuovi specialisti per la provincia di Grosseto

Emanata la delibera per l’attingimento del personale dalla graduatoria. Al via le procedure concorsuali per il nuovo direttore

Grosseto: Quattro nuovi medici per la Uoc Neuropsichiatria infantile dell’area provinciale di Grosseto. È quanto è previsto da una delibera firmata dal direttore generale di Asl Tse, Marco Torre. Quella di destinare quattro nuove unità di personale medico è una decisione che consentirà di aumentare in modo consistente la risposta agli utenti del territorio grossetano.

La delibera permette l’attingimento da una esistente graduatoria di neuropsichiatri infantili che verranno collocati a copertura dei fabbisogni attuali. Nel frattempo, a seguito delle dimissioni dal ruolo di direttore della relativa Uoc da parte del direttore Bruno Sales, l’Azienda Usl Toscana sud est anticipa che quanto prima sarà bandito un nuovo concorso.

Nel frattempo, dal giorno 15 ottobre, l’incarico sarà gestito dal direttore del Dipartimento di Neuropsichiatria infantile di Asl Tse.

«La situazione di fabbisogno di questi professionisti nell’area provinciale grossetana - spiega Marco Torre, Dg dell’Azienda Usl Toscana sud est - è particolarmente sentita dalla popolazione locale. Negli ultimi anni il personale in servizio è diminuito considerevolmente, pertanto abbiamo previsto delle risorse per le nuove assunzioni che andranno a dare una risposta concreta ai bisogni della comunità locale. Contestualmente, alla luce delle ultime novità, ci stiamo attivando per una nuova selezione pubblica per il ruolo di direttore della unità operativa complessa di Neuropsichiatria infantile per la provincia di Grosseto».



