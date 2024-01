Neri Confagricoltura: “Vicinanza ai colleghi tedeschi, anche la Toscana è in forte sofferenza”

Il presidente dell’associazione sugli scioperi in Germania: “Prezzi di energia e materie prime sempre più alti, il settore è a rischio”



Firenze: “Confagricoltura Toscana esprime vicinanza ai lavoratori agricoli tedeschi che dal mese di dicembre stanno organizzando una serie di scioperi per protestare contro i tagli alle agevolazioni per il gasolio agricolo decisi dal governo. In Italia e in Europa fare l’agricoltore ormai equivale ad una corsa ad ostacoli”. A dirlo è Marco Neri, presidente di Confagricoltura Toscana, dopo gli ultimi scioperi degli agricoltori tedeschi.

“Anche in Toscana - dice Neri - il settore è da tempo in grande sofferenza: sono aumentati i costi delle materie prime e dell’energia, la burocrazia che ci attanaglia non è diminuita. A pagarne le conseguenze sono prima di tutto gli agricoltori ma anche i comuni cittadini, che vedono crescere il prezzo del prodotto agricolo”.

“L'agricoltura è un pilastro dell'economia mondiale e dovrebbe essere protetta e sostenuta per garantire la sua produttività – ha concluso Neri - purtroppo negli ultimi anni ha subito una riduzione degli aiuti dello Stato, mentre i prezzi continuano a lievitare”