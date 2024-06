Nello Salza suona Ennio Morricone con gli archi dell'Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”

Sabato 22 giugno il concerto nel chiostro della chiesa di San Francesco a Grosseto



Grosseto: Indimenticabili colonne sonore e canzoni d'autore che hanno segnato la storia del cinema, della televisione e del musical italiano. Protagonista assoluta sarà la tromba di Nello Salza con gli archi dell'Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”: è “La tromba del cinema: omaggio a Ennio Morricone”, non solo musica ma anche tanti aneddoti e curiosità raccontati da Salza, la cui collaborazione con Morricone è cominciata nel 1984. L'appuntamento è per sabato 22 giugno alle ore 21.15 nel chiostro della chiesa di San Francesco a Grosseto.

I biglietti sono in prevendita chiamando l'infoline dell'orchestra al numero 333 5372994 e saranno in vendita anche nel luogo del concerto, prima dello spettacolo.

Nello Salza è stato definito dalla critica “La tromba del cinema” per la sua trentennale attività di solista nel panorama cinematografico, televisivo e teatrale. Dal 1984 – anno in cui ha cominciato a collaborare con Ennio Morricone – ha inciso come prima tromba solista oltre 400 colonne sonore, 250 delle quali scritte proprio da Morricone. Tra gli altri musicisti con cui ha collaborato sono da ricordare Nicola Piovani, con cui nel 1997 ha inciso la colonna sonora del film “La vita è bella” di Roberto Benigni, premiata con l’Oscar nel 1999. Un'altra statuetta è arrivata nel 2015 per la colonna sonora del film “The Hateful Eight” di Quentin Tarantino, composta da Morricone. Salza ha lavorato anche con Luis Bacalov, Riz Ortolani, Franco Piersanti, Armando Trovajoli e Piero Piccioni, ricoprendo il ruolo di protagonista nelle partiture di film come “La voce della luna” di Federico Fellini, “C’era una volta in America” di Sergio Leone, “La Leggenda del Pianista sull’Oceano” e ”Nuovo cinema Paradiso” di Giuseppe Tornatore, “La famiglia” di Ettore Scola, “Il postino” di Massimo Troisi e “Gli intoccabili” di Brian De Palma. È stato ospite di celebri programmi tv come “Domenica in” (invitato da Pippo Baudo in qualità di rappresentante della tromba italiana), il Tg2, “I fatti vostri”, “Festa italiana”, “Circo Massimo”, UnoMattina” e “Soliti ignoti”. Nel 2021 si è esibito come ospite al Festival di Sanremo in un omaggio a Ennio Morricone. «La tromba del cinema – Omaggio a Ennio Morricone» è stato eseguito nei più importanti teatri nazionali e internazionali e in location quali la Città del Vaticano e l’Auditorium di Roma, a Bangkok, in Cina, negli Stati Uniti.