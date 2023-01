Nelle parrocchie di Grosseto Messe di suffragio per il papa emerito Benedetto XVI

Grosseto: Mercoledì 4 gennaio, alla vigilia delle esequie solenni del papa emerito Benedetto XVI in piazza San Pietro, nella diocesi di Grosseto avrà luogo una giornata di preghiera.



Il vicario generale della diocesi, don Paolo Gentili, sentito il vescovo Giovanni (che dal 2 gennaio si trova in Terra Santa con la comunità del Seminario e col vescovo emerito Rodolfo), ha disposto che in tutte le Parrocchie venga celebrata una Messa in suffragio dell'anima del papa emerito.

“Ciascuna parrocchia – precisa don Gentili – celebrerà la Messa di suffragio nell'orario proprio delle celebrazioni feriali di quella comunità, scegliendo preferibilmente quella vespertina. Quel che conta è che sarà un segno di unità con tutta la Chiesa, che con profondo affetto, si prepara alla preghiera per Benedetto. L'invito ai fedeli è di partecipare per elevare insieme una preghiera di lode a Dio per il dono di Benedetto XVI e chiedere che lo accolga nella gloria del paradiso”.

Alcuni sacerdoti giovedì 5 gennaio parteciperanno alla concelebrazione funebre in piazza San Pietro.