Nelle Conad di Grosseto hanno preso un "Granchio"... è blu

Arrivano in pescheria i crostacei che stanno invadendo la laguna di Orbetello. Quando una specie aliena diventa un ottimo ed economico pasto (solo € 7,80 al kg)

Grosseto: Il granchio blu, o reale, da invasore delle coste toscane diventa un ottimo cibo da mettere in tavola. Questa specie si sta diffondendo rapidamente da Orbetello a Marina di Pisa e rischia di danneggiare l’ecosistema delle nostre aree costiere. Hanno il pregio di essere una specie ottima in tavola e, quindi, sono oggetto di cattura per poi arrivare nei menù.

I Pescatori di Orbetello si sono immediatamente organizzati per prelevare i granchi che stanno popolando la Laguna e Conad di Grosseto ha deciso di offrirli a un prezzo molto interessante per i clienti dei supermercati di Grosseto: € 7,80.





Il Granchio blu è molto buono e la sua carne è pregiata. Può essere cucinato ripieno, in insalata oppure nei sughi per paste di ogni tipo. Le preparazioni sono semplici perché dopo un buon lavaggio basta scottare o grigliare il gambero per poi utilizzare la polpa nelle varie preparazioni.