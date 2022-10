Castiglione della Pescaia: Nella seconda giornata di Coppa Italia arriva la prima vittoria della Blue Factor. Al Casa Mora nel derby contro l’Hockey Roller Grosseto finisce 11-1.

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA. Larga vittoria nella seconda giornata della Coppa Italia di serie B per la Blue Factor: al Casa Mora i biancocelesti superano per 11-1 l’Hockey Roller Grosseto, l’emanazione del Circolo Pattinatori. Una gara praticamente senza storia per il quintetto di Alberto Aloisi, gran parte del gruppo fa parte anche della serie A2, contro i biancorossi di Fabio Bellan che di fatto sono ancora una squadra in costruzione. Mattatore di serata per il Castiglione il capitano Emanuele Perfetti con un poker, poi tripletta di Onori e Guaguaglini e gol di Cardi. Per il Grosseto il gol della bandiera porta la firma di Bardini (era il 7-1).

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Alessandro Donnini, (Alessandro Grossi); Brando Santoni, Luca Mantovani, Filippo Onori, Tobia Maria Tognarini, Samuel Cardi, Emanuele Perfetti, Matteo Mantovani, Diego Guarguaglini. All. Alberto Aloisi.

HOCKEY ROLLER GROSSETO: Alessandro Del Viva, (Moreno Saletti); Riccardo Bruzzi, Lorenzo Perfetti, Tommaso Giusti, Alessandro Bardini, Dario Casini, Leonardo Ciupi, Pier Francesco Montomoli. All. Fabio Bellan.

ARBITRO: Massimo Cardelli di Viareggio.

RETI: pt (5-0) 2’05 Onori (C), 5’36 pp e 16’04 E.Perfetti (C), 19’01 e 22’59 Onori (C); st 7’27 E.Perfetti (C), 10’06 Guarguaglini (C), 13’49 Bardini (G), 17’19 e 20’37 Guarguaglini (C), 21’46 Cardi (C), 22’15 E.Perfetti (C).